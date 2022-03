Streit an Schule nahe Hamburg: Polizei stellt Waffen sicher

Ein Streit unter Schülern ist am Montagnachmittag in Winsen (Luhe) eskaliert. In einer Schule waren zwei Jugendliche aneinander geraten. Einer von ihnen hatte dann Verstärkung geholt. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an. Es wurden Schlag- und Stichwaffen sichergestellt.

Wie die Polizei mitteilte, waren an der Berufsbildenden Schule (BSB) an der Bürgerweide zwei Schüler (15 und 17 Jahre) in einen handfesten Streit geraten. Weil dieser offenbar nicht an Ort und Stelle ausgefochten werden konnte, soll der 17-Jährige später Familienmitglieder zur Verstärkung geholt haben. Eine größere und aggressive Personengruppe, darunter auch Erwachsene, erschien vor dem Wohnhaus des 15-Jährigen.

Streit unter Schülern in Winsen eskaliert

Polizisten rückten mit mehreren Streifenwagen an, denn offenbar bedrohten 17 Personen den 15-Jährigen. Vierzehn erhielten einen Platzverweis. Einige wurden durchsucht, die Polizisten stellten mehrere Schlag- und eine Stichwaffe sicher. Der Einsatz dauerte laut Polizei bis in die späten Abendstunden an.