Tragischer Ausgang einer Regelmissachtung: Im niedersächsischen Landkreis Ammerland kam es am Freitagmorgen zu einem Unfall, bei dem eine Autofahrerin ums Leben kam und mehrere weitere Beteiligte verletzt wurden. Die 25-Jährige hatte ein Stoppschild missachtet.

Die Transporterfahrerin war nach Angaben der Polizei mit ihrem 22-jährigen Beifahrer in Apen in der Ortschaft Augustfehn in Richtung Hollriede auf der Stahlwerkstraße unterwegs.

Apen: Transporterfahrerin von Lkw erfasst

An der Uplengener Straße wollte sie am Freitagmorgen gegen 7.25 Uhr in die Kreuzung hineinfahren und missachtete nach Polizei-Angaben ein Stoppschild. Ein herannahender Lastwagen, der Vorfahrt hatte, konnte nicht rechtzeitig bremsen, es kam zur Kollision.

Die 25-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Ihr 22-jähriger Beifahrer und der 26-jährige Fahrer des Sattelzugs wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Zu dem Einsatz kam laut Polizei ein Großaufgebot an Rettungskräften, weshalb die Kreuzung vorübergehend gesperrt war. (mp/dpa/to)