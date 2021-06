Staatsschutz ermittelt: Pkw mit Hakenkreuzen beschmiert und angezündet

Neu Wulmstorf –

Am frühen Sonntagmorgen gegen 0.45 Uhr hat es einen Pkw-Brand in der Bahnhofsstraße in Neu Wulmstorf gegeben. Zudem wurde das Fahrzeug mit mehreren Hakenkreuz-Symbolen beschmiert. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Wie die Pressestelle der Polizei erklärt, meldeten Anwohner am frühen Sonntagmorgen einen brennenden Pkw auf einem Parkplatz vor einem Wohn- und Geschäftsgebäude. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Der Wagen wurde jedoch stark beschädigt.

Niedersachsen: Fahrzeug brennt auf Parkplatz

Die Beamten entdeckten auf dem Fahrzeug mehrere Farbschmierereien, darunter auch einige Hakenkreuze. Das Fachkommissariat für Staatsschutzdelikte hat daher die Ermittlungen übernommen.

Neu Wulmstorf: Hakenkreuz-Symbole auf Pkw entdeckt

Laut Polizei wird derzeit von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen. Das Fahrzeug wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt.

Trotz Befragungen mehrerer Anwohner und des libanesischen Fahrzeughalters gibt es noch keine konkreten Hinweise zur Tat.

Niedersachsen: Polizei sucht nach Zeugen

Deshalb sucht die Polizei nun nach weiteren Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bahnhofsstraße gesehen haben. Sie werden gebeten, sich unter der Tel. (04181) 2850 beim Zentralen Kriminaldienst Buchholz zu melden. (maw)