Großeinsatz bei Hamburg: Am Donnerstagabend ist eine Sporthalle in Tostedt (Landkreis Harburg) in Flammen aufgegangen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro.

Laut Angaben der Feuerwehr meldeten Anwohner gegen 22.10 Uhr, dass ein Gebäude auf dem Schulkomplex an der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße brennen würde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hätten mindestens fünf Sitzbänke unter einem Vordach der Sporthalle der Erich-Kästner-Realschule gebrannt, heißt es. Die Flammen griffen bereits auf Teile des Gebäudes über.

Sporthallenbrand in Tostedt: 200.000 Euro Schaden

Bei dem Feuer wurden im Gebäude eine Gymnastikhalle sowie zwei Umkleideräume stark beschädigt. Gegenüber der MOPO gibt die Feuerwehr an, dass 125 Einsatzkräfte aus dem gesamten Kreis an den Löscharbeiten beteiligt waren. Zwar habe durch das schnelle Eingreifen eine weitere Ausdehnung des Brandes verhindert werden können, dennoch sei ein Totalschaden entstanden.

Nach ersten vorsichtigen Schätzungen der Polizei soll der Sachschaden bei 200.000 Euro liegen. Zum Zeitpunkt befanden sich keine Personen im Gebäude. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und beschlagnahmte das Gebäude. Die Beamten gehen nun Hinweise auf eine Brandstiftung nach. (mp)