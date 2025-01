Tod auf dem Heimweg von einer Party: Spendenaufruf für Familie von Konstantin (17, †)

Ein tragisches Unglück hat die Gemeinde Todtglüsingen im Landkreis Harburg erschüttert. Am 12. Januar wurde der 17-jährige Gymnasiast Konstantin Hauke B. leblos in einem Graben an der Landstraße zwischen Otter und Tostedt gefunden.

Nach Angaben der Gerichtsmedizin war der junge Mann, der sich in der Nacht mit dem Fahrrad von einer Party auf den Heimweg gemacht hatte, in den betonierten Graben gestürzt. Dort verlor er das Bewusstsein und ertrank in etwa zehn Zentimeter hohem Wasser. Die Umstände des Unfalls sind weiterhin Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Freunde starten Spendenaktion bei „GoFundMe“

Erste Einschätzungen deuten darauf hin, dass Konstantin die plötzlich beginnende Leitplanke an der Straße „Achtern Bääk“ falsch eingeschätzt haben könnte. Wenige Meter später kam es zu dem folgenschweren Sturz. In der Woche nach dem tragischen Vorfall organisierten Freunde eine Spendenaktion auf der Plattform „GoFundMe“, um die Familie von Konstantin finanziell zu unterstützen.

Ziel ist es, die Kosten für die Bestattung sowie den durch den Verlust entstandenen Arbeitsausfall zu decken. Bisher wurden bereits knapp 30.000 Euro gesammelt. In der Beschreibung der Spendenaktion heißt es: „Es ist so unfassbar, tragisch und unendlich traurig. Leider können wir nichts tun, um es ungeschehen zu machen, aber wir möchten der Familie gerne helfen, damit sie sich wenigstens in der Hinsicht keine Sorgen machen müssen.“