Spaziergänger macht überraschenden Fund an Nordseestrand – „spannendes Zeugnis“

Auf der Nordseeinsel Juist ist eine Karte aus einem Forschungsprojekt von 1961 gefunden worden. Ein Spaziergänger habe die eingeschweißte sogenannte Driftkarte im Januar am Strand entdeckt, gab das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) am Montag in Hamburg bekannt.

Das Dokument war offenbar Teil eines wissenschaftlichen Programms zur Erforschung der Driftbewegungen in der Nordsee insbesondere im Zusammenhang mit Ölverschmutzungen. Auf der Karte war laut BSH die Aufforderung vermerkt, sie an das damals noch existierende Deutsche Hydrographische Institut zu schicken.

Insgesamt wurden bei dem Versuch aus dem Jahr 1961 rund 4000 solcher Driftkarten eingesetzt. Etwa 30 Prozent von ihnen wurden von Findern aus England, Norwegen, Schweden, Dänemark und Deutschland zurückgesandt.

„Spannendes Zeugnis der historischen Meeresforschung“

„Der überraschende Fund dieser Driftkarte ist ein spannendes Zeugnis der historischen Meeresforschung“, erklärte BSH-Präsident Helge Heegewaldt. „Er zeigt, wie in der Vergangenheit Meeresströmungen untersucht wurden – eine Aufgabe, die das BSH heute mit modernster Technologie fortführt.“

Das könnte Sie auch interessieren: Toter Pottwal von Sylt wird zum Fall für die Wissenschaft

Mittlerweile werden dafür laut BSH sogenannte Argo-Treibbojen eingesetzt, die kontinuierlich Daten liefern. Damit kann beispielsweise der Driftweg verlorener Container oder die Ausbreitung von Ölteppichen nach Havarien vorhergesagt werden. Auch Verursacher von Verschmutzungen werden damit ermittelt. (afp)