Schüler in Harburg sammeln riesige Summe für Ukraine – Helfer begeistert

Der Krieg in der Ukraine bewegt weit über die Grenzen des Landes hinaus – und auch die Jüngeren der Gesellschaft wollen helfen. Bei Hamburg sammelten 1200 Schüler:innen im Rahmen eines Spendenlaufs jetzt eine riesige Summer Geld, mit dem sie Ukraine-Flüchtlinge unterstützen wollen.

„Wir sind ein bisschen sprachlos“, schreibt das Team von „Hanseatic Help“ auf Facebook. Das Gymnasium Hittfeld übergab der Hilfsorganisation kürzlich den Mega-Scheck. Die große Summe war durch den Spendenlauf unter dem Motto „Ukrainehilfe: Run and help“ am 25. März dieses Jahres zusammengekommen.

Pro 400-Meter-Runde legten die Sponsor:innen der Jugendlichen im Vorfeld eine individuelle Spendensumme fest – die Schüler:innen liefen dann Runde um Runde, um möglichst viel Geld zu sammeln.

65.000 Euro! Schüler sammeln Mega-Spende für Ukraine

Nachdem die knapp 1200 Schüler:innen die Spenden für Menschen in der Ukraine und diejenigen, die nach Hamburg geflüchtet sind, gesammelt hatten, sei „Hanseatic Help“ bereits eine große Summe angekündigt worden.

65.000 Euro war dann für die Hilfsorganisation eine riesige Überraschung. „Als unsere Helferin Christina den Scheck in Empfang nahm, blieb ihr kurz die Sprache weg“, so das Team in dem Facebook-Post. „Damit hätten wir nicht gerechnet, vor allem nicht von einer Schule.“

#vondenSockengehauenWir sind ein bisschen sprachlos. Von der Spendenaktion des Gymnasium Hittfeld. 1200 Schüler*innen… Posted by Hanseatic Help on Saturday, April 23, 2022

Besonders beeindruckend und berührend sei, „dass jeder einzelne der 1200 Schüler:innen etwas verändern will und anscheinend weit über die eigenen Grenzen hinaus gegangen ist, um Geld zu sammeln“. Die Hingabe der jungen Menschen erinnere die Organisation an ihre eigene Anfangszeit, „in der viele zusammen mehr geschafft haben, als jeder einzelne sich hätte vorstellen können“.

Klar ist: Mit der unglaublich großen Summe an Geld kann vielen Ukrainer:innen geholfen werden. Laut Hanseatic Help sei das beste Mittel gegen Hilflosigkeit genau das, was die Schüler:innen gemacht haben: in Aktion zu kommen.