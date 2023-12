Seemann stürzt von Frachtschiff in die eiskalte Elbe

Die Besatzung eines Baggerschiffs hat einen philippinischen Seemann aus der Elbe gerettet. Der 29-Jährige sei in der Nacht zum Samstag in Höhe von Otterndorf im Landkreis Cuxhaven bei Arbeiten von einem mehr als 190 Meter langen Frachtschiff gestürzt, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mit.

Das Frachtschiff blieb in dem Seegebiet, war wegen seiner Länge aber stark manövriereingeschränkt. Zur gleichen Zeit war ebenfalls das niederländische Baggerschiff „Pieter Caland“ auf der Unterelbe unterwegs. Die Besatzung entdeckte das Licht an der Rettungsweste des Seemannes. Er kletterte an Bord.

Baggerschiff rettet Seemann aus Elbe – Wasserschutzpolizei Hamburg eilt zur Hilfe

Seenotretter des Rettungskreuzers „Anneliese Kramer“ versorgten den unterkühlten Mann. Der Gerettete war ansprechbar. Nachdem sich seine Körpertemperatur wieder Normalwerten angenähert hatte, übernahmen die Seenotretter ihn auf den Rettungskreuzer und brachten ihn mit Höchstgeschwindigkeit nach Cuxhaven. Etwa zwei Stunden nach seinem Sturz über Bord übergaben sie ihn an einen Rettungswagen. Er kam ins Krankenhaus.

Auch weitere Schiffe hatten den Angaben zufolge Hilfe angeboten, ein Küstenstreifenboot der Wasserschutzpolizei Hamburg eilte zur Hilfe. Ein Rettungshubschrauber der Marine wurde alarmiert. Zum Zeitpunkt des Unglücks herrschte im Seegebiet ruhiges Wetter mit leichtem Schneefall bei einer Lufttemperatur von etwa minus einen Grad und einer Wassertemperatur von fünf Grad. (dpa)