Schwerer Unfall nahe Hamburg – mehrere Verletzte

Schwerer Crash im Landkreis Harburg: In Winsen (Luhe) sind am Samstagabend zwei Auto zusammengekracht. Dabei wurden vier Personen zum Teil schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 21.35 Uhr auf der Osttangente. Der Fahrer eines Mazda habe hier beim Abbiegen die Vorfahrt eines Mercedes missachtet. Dieser krachte in die Seite des Mazda, dessen Fahrer eingeklemmt wurde.

Vier Verletzte bei Crash in Winsen (Luhe) – drei kommen ins Krankenhaus

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an Rettungskräften und einem Notarzt an. Vier Personen wurden von Sanitätern versorgt. Drei von ihnen kamen mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Osttangente war für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme voll gesperrt.