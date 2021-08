Schwerer Unfall im Norden: Vorfahrt genommen – zwei junge Biker tot

Die Unachtsamkeit eines Autofahrers kostete am Dienstagabend zwei junge Motorradfahrer im Landkreis Celle das Leben. Der Audi hatte die Geschwindigkeit der Biker unterschätzt und ihnen beim Abbiegen die Vorfahrt genommen. Beide Biker verstarben an der Unfallstelle.

Wie die MOPO erfuhr, ereignete sich der Unfall am Dienstagabend gegen 18.25 Uhr auf der Kreisstraße 50 nahe Celle. Hier war ein 30-Jähriger mit seinem Audi unterwegs. Kurz vor der Ortschaft Langlingen wollte der Audifahrer nach links in den Schleusenweg abbiegen. Dabei geschah das Drama.

Nahe Celle: Zwei junge Biker sterben

Er übersah zwei entgegenkommende Motorradfahrer (18 und 21 Jahre) und nahm ihnen die Vorfahrt. Die Biker hatten keine Chance und krachten nacheinander in die Seite des Autos. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass einer von ihnen 45 Meter weit in ein Maisfeld geschleudert wurde. Der andere wurde auf das Dach des Audis katapultiert. Für beide kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarben an der Unfallstelle.

Der Autofahrer wurde bei dem Crash leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.