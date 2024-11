Schwerer Unfall im Norden: Seniorin (89) kracht mit Pkw in Gegenverkehr

Eine 89-jährige Autofahrerin aus der Gemeinde Ganderkesee ist am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr auf der B213 in Ganderkesee in einen schweren Unfall verwickelt worden.

Laut der Polizeiinspektion Delmenhorst geriet die 89-jährige Frau mit ihrem Mitsubishi zwischen der Uhlhorner und der Neustädter Straße nach links und kollidierte seitlich mit dem entgegenkommenden VW eines 59-jährigen Mannes aus Wildeshausen. Anschließend landete sie in einem trockenen Graben in Schräglage.

Rettungseinsatz und Folgen des Unfalls

Die Frau erlitt schwere Verletzungen, war jedoch ansprechbar. 40 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Brettorf und Hengsterholz eilten zur Rettung. Nach der Versorgung durch einen Notarzt wurde die Frau ins Krankenhaus gebracht. Der Mann aus Wildeshausen blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Das könnte Sie auch interessieren:Tot nach 35 Tagen: Fußball-Profi (22) stirbt an Folgen eines Autounfalls

Der Unfall führte zu Behinderungen auf der B213, weshalb eine Vollsperrung für Rettungs- und Bergungsmaßnahmen erforderlich war. Diese konnte gegen 18.50 Uhr aufgehoben werden. (mp)