Kontrolle verloren und gegen Baum gekracht – junger Mann bei Unfall schwer verletzt

Im Landkreis Stade ist es in der Nacht zu Samstag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Autofahrer hatte die Kontrolle über sein Auto verloren und war gegen einen Baum gekracht. Feuerwehrmänner befreiten das schwer verletzte Unfallopfer.

Laut Polizei geschah der Unfall gegen 0.45 Uhr auf der Stader Straße in Wischhafen. Hier habe ein 24-Jähriger aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen VW Polo verloren. Das Auto kam nach rechts von Straße ab und krachte zunächst gegen einen Baum.

Eingeklemmter Fahrer von Feuerwehr befreit

Danach überschlug sich das Fahrzeug und landete schließlich in einem Straßengraben. Die Wucht des Aufprall war so enorm, dass der Motor aus dem VW herausgerissen wurde. Feuerwehrmänner befreiten den eingeklemmten Fahrer. Danach kam er mit einem Notarzt in die Klinik. Die Polizei ermittelt die Unglücksursache.