Schwerer Unfall auf Landstraße bei Hamburg – vier Verletzte, darunter Kinder

Bei einem schweren Unfall vor den Toren Hamburgs hat es am Freitagabend vier Verletzte gegeben, darunter zwei Kinder. Zwei Autos waren in Guderhandviertel (Kreis Stade) frontal zusammengestoßen. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst rückten mit einem Großaufgebot an.

Wie die Polizei bestätigte, passierte der Unfall gegen 18.40 Uhr auf der Landstraße 125. Hier war ein Vater mit seinen zwei Kindern in Richtung der Autobahn 26 unterwegs. Aus bislang ungeklärte Ursache sei der Wagen in den Gegenverkehr geraten und war dort mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen in eine Apfelplantage geschleudert. Die Insassen konnten sich mit leichten Verletzungen selbst aus dem Wrack befreien. Der Vater und seine Kinder kamen in eine Klinik. Ebenso der Fahrer des anderen Fahrzeugs. Er hatte schwere Verletzungen erlitten. Die Landstraße war für längere Zeit voll gesperrt.