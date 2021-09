Schwerer Unfall auf Feld: Bei Hamburg: Landarbeiter in Maschine eingeklemmt

Klecken/Rosengarten –

Am Montagnachmittag ist es zu einem Arbeitsunfall in Klecken, einem Ortsteil in der Gemeinde Rosengarten (Landkreis Harburg), gekommen. Gegen 15 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert und in den Schützenweg gerufen.

Ein angestellter Landarbeiter hatte sich zwischen Zugmaschine und Zinkengrubber – eine Maschine zur Lockerung des Bodens – am Rande eines landwirtschaftlichen Feldes eingeklemmt. Feuerwehrleute bauten eine Seilwinde und zogen die Zinken auseinander, um den Mann zu befreien.

Der Feldarbeiter wurde von einer Notärztin und von Rettungssanitätern versorgt. Die Feuerwehr brachte ihn zu einem Rettungswagen. Anschließend wurde der Mann in Begleitung der Notärztin ins Krankenhaus gefahren. Wie genau es zu dem Arbeitsunfall kam, ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (mhö)