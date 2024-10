Schwerer Unfall auf der A7: Wagen überschlägt sich, Frau schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 19 Uhr auf der A7: In Höhe des Horster Dreiecks fuhr eine 63-jährige Frau mit ihrem Dacia in den gesperrten Bereich einer Baustelle. Beim Versuch, wieder auf die Fahrspur zu wechseln, kollidierte sie mit einem Toyota.

Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Toyota und blieb auf der Seite liegen. Die Beifahrerin (48) im Toyota wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Unfall auf der Autobahn 7 – Straße stundenlang gesperrt

Die Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen, der 64-jährige Beifahrer im Dacia sowie der Fahrer (69) des Toyotas blieben unverletzt.

Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten wurde die Fahrbahn in Richtung Hannover für etwa eine Stunde vollständig gesperrt, was einen kilometerlangen Rückstau bis über die Landesgrenze hinaus verursachte.