Unfälle auf A1 bei Hamburg – zwei Lkw-Fahrer schwer verletzt

Ein schwerer Unfall auf der A1, Höhe Maschener Kreuz (Landkreis Harburg), hat am Dienstagnachmittag für erhebliche Verkehrsbehinderungen in Richtung Hamburg gesorgt. Zwei Lkw-Fahrer wurden dabei schwer verletzt. Einer von ihnen war eingeklemmt. Er ist mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden.

Der Unfall ereignete sich gegen 12 Uhr. Ersten Erkenntnissen der Autobahnpolizei zufolge soll ein Lkw-Fahrer ein Stauende zu spät bemerkt haben und in einen stehenden Lastwagen gekracht sein.

Der Trucker des auffahrenden Lastzuges wurde im Führerhaus eingeklemmt. Feuerwehrmänner befreiten ihn. Er kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Unfall auf A1 bei Hamburg: Zwei Lkw-Fahrer schwer verletzt – Stau

Der Fahrer des gerammten Lkw erlitt innere Verletzungen. Auch er wurde vom Notarzt versorgt und kam in ein Krankenhaus. Die Insassen eines dritten Lastwagen und eines Pkw erlitten einen Schock.

Die Autobahn in Richtung Hamburg wurde voll gesperrt. Der Stau reicht zurück bis auf die A7 in Niedersachsen und die A1 bis hinter Hittfeld. Laut Polizei wird die Sperrung noch längere Zeit andauern.

Die Unfallstelle auf der A1 zwischen Dibbersen und Hittfeld.

Kurz darauf ein weiterer Unfall auf der A1. Zwischen Dibbersen und Hitfeld geriet ein Pkw unter einen Auflieger. Auch hier wurde die Autobahn in Richtung Hamburg voll gesperrt.