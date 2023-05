Säure in Betrieb ausgetreten: Mehrere Mitarbeiter verletzt

Säureunfall im Norden: Bei einem Austritt von Schwefelsäure in einem Metallverarbeitungsbetrieb in Nordenham (Landkreis Wesermarsch) sind am Montag fünf Menschen verletzt worden, ein Mitarbeiter schwer.

Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge trat bei Wartungsarbeiten im Werk die stark ätzende Schwefelsäure aus und verletzte vier Wartungsarbeiter.

Säureunfall in Nordenham: Fünf Personen verletzt

Ein Rettungssanitäter geriet beim Einsatz ebenfalls in Kontakt mit der Säure und verletzte sich leicht. Insgesamt waren rund 120 Einsatzkräfte vor Ort. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und wegen der Nähe zur Weser wegen fahrlässiger Gewässerverunreinigung. (mp/dpa)