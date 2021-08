Was für ein Schreck! Die Bewohnerin eines Hauses in Bodenfelde (Kreis Northeim) hat am Montagnachmittag in ihrem Haus einen ungebetenen Gast auf dem WC entdeckt. Auf dem Fliesenboden schlängelte eine Natter. Einfangen lassen wollte sie sich nicht. Die Polizei musste anrücken.

Wie ein Sprecher der Polizei Northeim in einer Pressemeldung mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 15.15 Uhr in einem Einfamilienhaus. Hier entdeckte die Bewohnerin eine mehr als einen Meter lange Schlange. Die hatte sich an einem Stock, der an der Außenwand lehnte hochgeschlängelt und war dann über ein auf Kipp gestelltes Fenster in die Wohnräume gelangt. Mit einem Fauchen und Scheinangriffen versuchte das Reptil, die Frau einzuschüchtern.

Schreck im Norden: Bewohnerin findet Schlange im Haus

Die Beamten erkannten, dass es sich bei der Schlange um eine ungefährliche Ringelnatter handelte. Mit erneutem Fauchen und Scheinangriffen versuchte die Schlange sich dagegen zu wehren, eingesammelt zu werden. Half alles nix. Mit einem Haken konnten die Polizisten das Tier einfangen und in einen Pappkarton verfrachten. Auf Empfehlung des telefonisch konsultierten Veterinäramts wurde das Reptil in einem nahegelegenen Waldstück in die Freiheit entlassen. (ruega)