Zug-Unfall bei Hamburg: Mädchen schwer verletzt

Zug-Unglück in Buxtehude: Ein zwölfjähriges Mädchen ist am Donnerstag bei einem Unfall mit einer S-Bahn schwer verletzt worden.



Der Unfall ereignete sich laut Bundespolizei gegen 16.35 Uhr in der Nähe des Bahnübergangs der Jorker Straße im Buxtehuder Ortsteil Neukloster. Die S-Bahn 9206 war von Stade Richtung Buxtehude unterwegs, als der Lokführer eine Schnellbremsung einleitete. Doch er konnte eine Kollision nicht mehr verhindern: Das Mädchen geriet unter den Zug, wurde aber nicht von den Rädern überrollt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde die Schülerin in ein Krankenhaus geflogen.

Buxtehude: Mädchen bei Zugunfall schwer verletzt – Lokführer unter Schock

Warum sich das Mädchen auf der zweigleisigen Strecke befand oder eine Abkürzung nahm, ist laut den Beamten derzeit noch unklar. Der Lokführer erlitt einen Schock und musste abgelöst werden. In der S-Bahn befanden sich etwa 100 Fahrgäste, die wegen des Halts auf offener Strecke im Zug verblieben. Ein entgegenkommender Zug leitete ebenfalls eine Schnellbremsung ein.

Mehrere Kräfte der Bahn, des Rettungsdienstes, der Polizeiinspektion Stade, der Bundespolizeiinspektion Bremen sowie der Feuerwehren Buxtehude und Neukloster waren im Einsatz. Die Strecke wurde um 17.40 Uhr wieder freigegeben. (idv)