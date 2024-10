Zug erfasst Auto: Frau stirbt, Kinder (3/7) überleben schwer verletzt

Schrecklicher Unfall im Landkreis Cuxhaven: Im Bereich Lewinger Specken in Mulsum ist am Freitag eine Frau ums Leben gekommen. Ihr Auto war mit einem Personenzug kollidiert. Mit ihr im Auto saßen zwei kleine Kinder (drei und sieben Jahre alt), sie wurden teils lebensgefährlich verletzt.

Laut ersten Polizei-Angaben kam es an einem unbeschrankten Bahnübergang zu dem Crash mit dem Zug, dessen Fahrer daraufhin die Notbremse betätigte. Das Auto wurde schwer deformiert, für die Fahrerin sei jede Hilfe zu spät gekommen, so ein Polizeisprecher. „Sie starb am Unfallort.“

Zugführer erleidet Schock

Die zwei im Auto sitzenden Kinder wurden schwer bzw. lebensgefährlich verletzt. Eine Großzahl an Einsatzkräften kümmerte sich um die Kinder, mit einem Notarzt ging es ins Krankenhaus. Ihr aktueller Gesundheitszustand ist nicht bekannt.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Diese Bismarcks! Steueroasen? Die Adelssippe war auch in früheren Generationen immer für Schlagzeilen gut

– Vorsicht Gold-Abzocke! Professionelle Ankäufer von Wertsachen versprechen in Inseraten faire Preise – die Realität sieht anders aus

– Milliardär greift nach dem Elbtower: Türkischer Unternehmer steigt ins Rennen der Interessenten ein

– Große Rätselbeilage mit jede Menge Knobelspaß

– 20 Seiten Sport: Der Hass auf das woke St. Pauli & HSV-Profi Ludovit Reis über seine Abschiedsgedanken im Sommer

– 28 Seiten Plan7: Was sich bei Kult-Zauberstück „Harry Potter” jetzt ändert & Veranstaltungstipps für jeden Tag

Während die Polizei den Bereich sperrte und den Schienenverkehr einstellen ließ, wurden auch die Zugreisenden von den Kräften gesichtet. Verletzt worden sei niemand, dafür aber teils seelsorgerisch behandelt. Auch der Fahrer der Lok erlitt einen Schock.

Das könnte Sie auch interessieren: Hinrichtung in der Innenstadt: Zeichnete diese Kamera die Flucht des Mörders auf?

Wie es zu dem schrecklichen Unfall kommen konnte, ist noch unbekannt. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet. (dg)