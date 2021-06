Schrecklicher Unfall bei Hamburg: Mercedes-Fahrer will überholen und rast in Bus – tot!

Asendorf –

Die Straße gleicht einem Trümmerfeld. Blechteile, Glassplitter und ein zusammengedrückter Mercedes, in dem ein Mensch starb. Ein schrecklicher Unfall überschattete am Donnerstag die Gemeinde Asendorf (Landkreis Harburg). Das Cabrio war hier frontal in einen Bus gerast.

Die Kreistraße 60 zwischen Asendorf und Dierkshausen ist eine vielbefahrene Strecke. Am Nachmittag war hier ein Mann mit seinem Mercedes Cabrio zu schnell unterwegs, wie die MOPO erfuhr. Er versuchte, einen vor ihm parkenden VW Caddy zu überholen obwohl ein Bus entgegen kam.

Unfall bei Hamburg: Mercedes-Fahrer rast in Linienbus – tot

Dabei unterschätzte er offenbar die Nähe des entgegenkommenden Bus und krachte frontal hinein. Den Rettungskräften bot sich ein schreckliches Bild. Sie konnten den Fahrer des Cabrios nur noch tot bergen. Auch der Busfahrer wurde bei dem Crash verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Der Mercedes ist durch die Wucht des Aufpralls zur Hälfte eingedrückt. Der Fahrer starb. JOTO Foto:

Die K60 war für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme voll gesperrt.