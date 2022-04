Schrecklicher Unfall im Norden: Mann gerät in Förderband

Ein Mann ist im Landkreis Aurich mit seinem Arm in ein Förderband geraten und in der Maschine eingeklemmt worden. Die Feuerwehr rückte mit einem Notarzt an. Kollegen hatten den Mann vor Eintreffen der Retter bereits befreit. Er wurde schwer verletzt.

Als die Feuerwehr am Samstag am Unfallort in Ostermoordorf eintraf, hatten Arbeiter den Mann bereits befreit, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Sie hatten das Förderband, das Erde transportierte, zerschnitten. Ein Notarzt versorgte das Unfallopfer. Danach kam es in eine Klinik.

Ostermoordorf: Mann erleidet schwere Verletzungen bei Arbeitsunfall

Nähere Angaben zu Verletzungen und Art des Betriebes, wo sich der Unfall ereignete, sowie zum Alter des Mannes machte die Feuerwehr nicht. Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt. (dpa/rüga)