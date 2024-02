Schneetreiben im Norden: Lieferwagen rutscht in Graben – ein Verletzter

Aufgrund von Schneetreiben und glatter Straße ist es am Freitagmorgen im Landkreis Heidekreis zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Der Fahrer eines Transporters war mit seinem Wagen in einen Graben gerutscht. Er kam verletzt in die Klinik.

Der Unfall passierte gegen 6 Uhr auf dem Hemsener Weg bei Schneverdingen. Auf spiegelglatter Straße war der Transporter außer Kontrolle geraten und in einen Graben gerutscht. Hier kam das Fahrzeug seitlich zum Liegen.

Feuerwehr befreit verletzten Fahrer

Laut Polizei wurde der verletzte Fahrer von Feuerwehrkräften aus dem Fahrzeug befreit. Dazu musste die Frontscheibe eingeschlagen werden. Er kam in eine Klinik. Die Straße war rund eine Stunde gesperrt.