Schlimmer Unfall im Norden: Beifahrer stirbt, Fahrer in Lebensgefahr

Am Freitagabend ist es in der Gemeinde Zeven (Landkreis Rotenburg) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde der Beifahrer eines Autos getötet, der Fahrer lebensbedrohlich verletzt.

Der Unfall passierte gegen 21.15 Uhr auf der Frankenbosteler Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der 31-jährige Fahrer eines schwarzen Audi S-Line Kombis in einer Linkskurve von der Kreisstraße ab. Das Auto schoss in den rechten Straßengraben und krachte dort in drei Bäume. Durch den Zusammenprall schleuderte der Audi zurück auf die Straße und kam zum Stehen. Der Motorblock wurde durch die Wucht des Zusammenpralls aus dem Fahrzeug herausgerissen, sagte ein Polizeisprecher der MOPO.

Landkreis Rotenburg: Mann stirbt bei schwerem Unfall

Ein Zeuge wurde auf den Unfall aufmerksam und wählte den Notruf. Als wenig später die ersten Rettungskräfte eintrafen, bot sich ihnen ein Bild der Verwüstung. Das Fahrzeug war völlig zerstört, Trümmerteile lagen auf der Straße verteilt. Die Feuerwehr barg zwei Personen aus dem Wrack. Für den Beifahrer (26) kam jedoch jede Hilfe zu spät, er verstarb an der Unfallstelle. Der Rettungsdienst brachte den Fahrer des Audi mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Die Polizei geht davon aus, dass das Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Frankenbosteler Straße unterwegs war. Die Ermittlungen dauern an. (doe)