Schlimmer Unfall bei Hamburg: Zwei Verletzte bei Treckerunfall am Deich

Ein schwerer Unfall hielt am Samstagmorgen die Feuerwehr und Polizei in Tespe (Landkreis Harburg) in Atem. Ein Treckergespann war hier mit einem Lieferwagen kollidiert. Es gab zwei Verletzte.

Der Unfall geschah gegen 8.30 Uhr auf der Elbuferstraße. Hier zockelte der Trecker samt Anhänger gemächlich in Richtung der B404 über die Straße. Hinter ihm ein Lieferwagen. Der Fahrer wartete auf einen günstigen Moment, um das landwirtschaftliche Fahrzeug zu überholen.

Unfall bei Hamburg: Lieferwagen kracht in Trecker

Den sah er gekommen als sich beide Fahrzeuge dem Niedersachsenring näherten. Der Fahrer des Transporters trat auf das Gaspedal und schwenkte nach links zum Überholen aus. In diesem Moment setzte der Trecker zum Linksabbiegen an. Es kam zur Kollision.

Der Lieferwagen krachte in den Trecker und warf diesen um. Bei dem Crash wurden zwei Personen verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und kamen dann in eine Klinik. Die Elbuferstraße wurde für die Dauer der Rettungsarbeiten voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.