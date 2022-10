Schlimmer Frontalcrash: Frau und Mädchen sterben, zwei Schwerverletzte

Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos auf der B27 bei Ebergötzen (Niedersachsen) sind zwei Menschen ums Leben gekommen, zwei weitere sind schwer verletzt worden.

Eine 43-jährige Frau und ein 14-jähriges Mädchen starben noch am Unfallort, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sie saßen zusammen in einem Auto, das von einem 41-Jährigen gesteuert wurde. Dieser kam schwer verletzt ins Krankenhaus, genau wie der 23-jährige Fahrer des anderen Autos.

Fahrzeug geriet in den Gegenverkehr

Der 23-Jährige war auf der B27 unterwegs gewesen, als er laut Polizei aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto verlor und in den Gegenverkehr fuhr.

Dort stieß er demnach mit dem entgegenkommenden Wagen des 41-Jährigen zusammen, welcher daraufhin in eine Böschung fuhr. (dpa/mp)