Scheunen brennen ab: 130 Feuerwehrleute im Einsatz

Großeinsatz für die Feuerwehr: Bei einem Brand zweier Scheunen in Clenze (Landkreis Lüchow-Dannenberg) ist am Montagabend ein Sachschaden in Höhe von mehr als 300.000 Euro entstanden.

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich das Feuer gegen 18.45 Uhr in den Scheunen sowie einem Unterstand ausgebreitet. Mehr als 130 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz. Etwa 30 Rinder und Kälber konnten laut der Einsatzkräfte rechtzeitig von dem Landwirt aus einem angrenzenden Stall gerettet werden.

Clenze: Scheunen brennen ab, hoher Sachschaden

In den betroffenen Gebäuden lagerten Stroh, Korn, Pflanzenschmutzmittel sowie ein Telskoplader. Die Brandursache war am Montagmorgen noch nicht bekannt. Ein technischer Defekt schließt die Polizei als Brandursache nicht aus. (mp)