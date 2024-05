Timber und Jack heißen zwei amerikanische Schwarzbären, die im Wildpark Lüneburger Heide in Nindorf (Landkreis Harburg) ein neues Zuhause gefunden haben. Die beiden 14 Jahre alten Tiere sind kürzlich aus dem Filmtierpark Eschede aus der Südheide in den Norden umgezogen. Denn der Filmtierpark, der damit geworben hat, dass man dort selbst Wölfe streicheln könne, ist insolvent. Alle Tiere brauchen ein neues Zuhause.

Ein Schwarzbär liegt im Stroh und hat die mächtige Pranke um einen Mann gelegt, der neben ihm liegt. Mit solchen Fotos hat der Filmtierpark in der Südheide um Besucher geworben. Mitte des vergangenen Jahres war der Zoo aus dem Landkreis Celle in die Schlagzeilen geraten, nachdem ein Wolf bei einer gebuchten Tierbegegnung einen Achtjährigen gebissen hatte. Der Park ist seit Ende 2023 insolvent, für alle Tiere müssen neue Plätze gefunden werden. Gar nicht so einfach, denn darunter sind auch Raubkatzen und Bären und viele Tiere sind in engem Menschenkontakt aufgezogen worden.

Filmtierpark Eschede fragte im Wildpark Nindorf an

„Wir haben keine Sekunde gezögert, Timber und Jack aufzunehmen, als die Anfrage aus Eschede kam“, sagt Wildpark-Chef Alexander Tietz. Mit den amerikanischen Schwarzbären ist neben den Kamtschatka-Bären und den beiden europäischen Braunbären nun die dritte Bärenart im Wildpark Lüneburger Heide beheimatet. „Die Tiere sind selten in Tierparks zu finden. Sie passen perfekt in unser Konzept“, so Tietz.

Vorsichtig wird die Box mit den Schwarzbären ins Gehege gehoben. Wildpark Lüneburger Heide Vorsichtig wird die Box mit den Schwarzbären ins Gehege gehoben.

Den Transport vor gut zwei Wochen hatten die Bären gut überstanden. Auch den ersten Ausflug ins Außengehege haben die Bärin Timber und ihr stattlicher männlicher Begleiter Jack laut Wildpark in sehr entspannter Manier gemeistert.

In nächster Zeit werden die Schwarzbären im Wechsel mit den Kamtschatka-Bären auf der Anlage zu sehen sein. Langfristig geplant ist die Vergesellschaftung der Tiere – die Besucher sollen also beide Bären-Arten in Zukunft gleichzeitig in dem großzügigen Gehege beobachten dürfen.

Schwarzbären können auf der Anlage beobachtet werden

In speziellen Transportkisten hatte Obertierpfleger Lukas Feyen die Tiere mit zwei Kolleginnen auf einem für Tiertransporte konstruierten Anhänger aus dem knapp 100 Kilometer entfernten Filmtierpark abgeholt. Ein Kran wartete im Wildpark bereits, um die Kisten mit den Tieren aus dem Besucher-Bereich über die Sicherheitszäune auf die Bärenanlage und schließlich in Millimeterarbeit direkt vor den Eingang des Gebäudes zu heben, in dem die Bären ihre Schlafboxen haben.

Beide Neubewohner mussten sich nicht lange bitten lassen, um aus den Transportkisten die ersten Schritte in ihre Schlafboxen zu machen. Ein kurzes Schnuppern in der neuen Umgebung reichte – und schon waren Timber und Jack in ihren Boxen.

„Die beiden Bären sind in sehr guter körperlicher Verfassung bei uns angekommen und sind sehr umgänglich“, berichtet Lukas Feyen. Und so war auch der erste Tag auf der Außenanlage sehr unaufgeregt und unproblematisch. Während sich Timber eher für die Wölfe im benachbarten Gehege interessierte, nahm Jack gleich ein Bad im Bärenpool und erkundete die gesamte Anlage.

Bis zu 400 Kilogramm schwer: Nordamrikanische Schwarzbären

In freier Natur ist der amerikanische Schwarzbär in großen Teilen Nordamerikas zu finden. Er lebt in Alaska, Kanada und im Kerngebiet der Vereinigten Staaten. Während die Weibchen ein Gewicht zwischen 40 und 230 Kilogramm erreichen, sind die Männchen mit 50 bis 400 Kilogramm deutlich schwerer.

Sie ernähren sich hauptsächlich von pflanzlicher Kost, darunter Früchte, Beeren, Nüsse, Gräser und Wurzeln. Tierische Nahrung nehmen sie meist in Form von Insekten wie Ameisen, Bienen, Termiten oder Aas auf. In menschlicher Obhut können Schwarzbären ein Alter von etwa 30 Jahren erreichen.