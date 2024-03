Beim Ausparken: Rentner überrollt seine Nachbarin

Ein Mann fährt beim Ausparken seine 44-jährige Nachbarin an. Sie stürzt zu Boden, er fährt weiter und überrollt ihr Bein. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Ein Mann aus Hannover-Kirchrode hat am Dienstagvormittag beim Verlassen seines Grundstücks seine Nachbarin mit dem Auto gestreift und zu Fall gebracht.

Hannover: Rentner überfährt seine Nachbarin

Anschließend überrollte der 79-Jährige mit seinem Wagen rückwärts ein Bein der am Boden liegenden Frau, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Rettungswagen brachte die schwer verletzte 44-Jährige in ein Krankenhaus.

Die Nachbarin hatte demnach mit dem Rücken zu dem ausparkenden Autofahrer in der gemeinsamen Einfahrt gestanden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. (dpa/mp)