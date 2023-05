„Reichsbürger“-Alarm in Harburg: Mitstreiter von „Prinz Putsch“ festgenommen

Knapp sechs Monate nach der Großrazzia bei Rädelsführer „Prinz Putsch“ Heinrich Prinz Reuß sind drei seiner mutmaßlichen Mitstreiter festgenommen wurden – auch südlich von Hamburg gab es „Reichsbürger“-Alarm.

Die Festnahmen bestätigte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft auf Anfrage des „Spiegels“ am Montag. Demnach wurden am Abend zwei Männer und eine Frau in Baden-Württemberg und in Niedersachsen festgenommen. Nach ARD-Informationen wurde auch ein Mann im Landkreis Harburg festgenommen. Nach Informationen des Magazins handelt es sich bei der festgenommenen Frau um eine Kandidatin der Partei Die Basis bei der Bundestagswahl 2021.

Reichsbürger: Mitstreiter von Heinrich Prinz Reuß festgenommen

Das Trio soll dem Bericht zufolge nun einem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden, der darüber entscheidet, ob Haftbefehle in Vollzug gesetzt werden. Die Bundesanwaltschaft wirft den drei Verdächtigen dem Bericht zufolge Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor.

Das könnte Sie auch interessieren: Verfassungsschutz warnt: Reichsürger-Szene im Norden wächst massiv

Heinrich Prinz Reuß und 25 weitere Verdächtige waren im Dezember vergangenen Jahres bei einer groß angelegten Razzia verhaftet worden. Laut den Ermittlungen der Bundesanwaltschaft soll die Gruppe um den „Reichsbürger“-Prinzen die Beseitigung der Demokratie und die Wiedererrichtung des Deutschen Reiches von 1871 geplant haben. Neben Prinz Reuß sollen auch die Berliner Richterin und ehemalige Bundestagsabgeordnete der AfD, Birgit Malsack-Winkemann, und der ehemalige Bundeswehroberstleutnant Rüdiger von Pescatore beteiligt gewesen sein. (alp/dpa)