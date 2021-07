Ein Großaufgebot der Feuerwehren aus dem Landkreis Harburg rückte in der Nacht zu Freitag zu einem Bauernhof in Wesel aus. Dort war ein Stapel mit Altreifen in Brand geraten. Ein dunkler Rauchpilz stand über der Ortschaft.

Gegen 2.25 Uhr begannen in Wesel und den umliegenden Ortschaften die Feuersirenen zu heulen. Auf dem Hof eines bäuerlichen Anwesen an der Dorfstraße war ein rund 100 Quadratmeter großer Haufen mit Altreifen in Brand geraten.

Mehrere Wehren rückten an. Die Flammen drohten auf ein Holzgebäude und ein Futtersilo überzugreifen.

Im Norden: Brennende reifen sorgen für Großalarm

Als die ersten Retter am Einsatzort eintrafen, blickten sie auf ein Flammenmeer und einen großen, dunklen Rauchpilz, der in den Nachthimmel stieg. Die Luft roch nach verbrannten Gummi.

Unter Einsatz von Schaum unternahmen die Retter erste Löschversuche. Nach gut einer Stunde konnten sie eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.