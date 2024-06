Polizisten wecken schlafenden Autofahrer – dann wird ihr Streifenwagen gerammt

Da staunten selbst erfahrene Polizisten, als sie am frühen Sonntagmorgen zu einer Kreuzung in Seevetal (Landkreis Harburg) gerufen wurden. Autofahrer hatten dort einen Transporter gemeldet, der an einer Ampel stand und trotz Grün nicht weiterfuhr. Als die Beamten eintrafen, wurde ihr Streifenwagen gerammt.

Laut Polizei soll sich der Vorfall gegen 4 Uhr an der Jesteburger Straße zugetragen haben. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, entdeckten sie an der Ampel einen Transporter mit laufendem Motor. Laut Zeugen sei der Wagen trotz zwischenzeitlichem, mehrfachem Wechsel von Rot auf Grün nicht weitergefahren.

Erschrockener Fahrer rammt Polizeiauto

Die Polizisten entdeckten schnell die Ursache dafür. Hinter dem Lenkrad saß der Fahrer (33) und schlief. Nachdem die Beamten ihn durch Klopfen gegen die Scheibe geweckt hatten, war der 33-Jährige offenbar so erschrocken, dass er anfuhr und den Streifenwagen rammte. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab 1,1 Promille.