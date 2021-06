Polizei sucht Zeugen: Unbekannter belästigt Joggerin und hält sie fest

Lüneburg –

Eine 23-jährige Joggerin wurde am Dienstagabend in einem Waldstück in Lüneburg belästigt und festgehalten. Jetzt sucht die Polizei nach dem unbekannten Täter.

Die Tat ereignete sich gegen 18:45 Uhr nahe der Straße Am Tiergarten. „Die 23-jährige Joggerin wehrte sich mit einem Schlag gegen den Kopf des Mannes und konnte entkommen“, teilt die Polizei mit.

Der Täter war laut Polizeiangaben Mitte 30, etwa 1,70 Meter groß und „von kräftiger Statur und mit kurzen dunklen Haaren und leichtem Bart.“ Er soll eine schwarze Lederjacke und eine mittelblaue Jeans getragen haben.

Die Polizei Lüneburg sucht nun nach Zeugen, die den Mann gesehen haben. Hinweise: Telefon 04131-83062215. (mp)