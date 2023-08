Polizei muss Schildkröte Kalle von der Autobahn retten – der Grund ist kurios

Außergewöhnliche Rettung: Autofahrer hatten der Polizei eine Schildkröte auf dem Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Groß Ippener (Landkreis Oldenburg) gemeldet. Die Polizei kümmerte sich um das Reptil und ging zunächst davon aus, dass es ausgesetzt worden war. Doch dann meldete sich plötzlich die Besitzerin und enthüllte den wahren Grund für das Auftauchen von Schildkröte Kalle auf der A1.

Gegen 16.45 Uhr fand die Polizei am Freitag die etwa 20 Zentimeter große Schildkröte auf der Autobahn. Die Beamten brachten sie zunächst in eine Wildtierauffangstation. Auf der Suche nach der Halterin oder dem Halter bat die Polizei über ein Hinweistelefon um Hilfe.

Der entscheidende Anruf ging schon am nächsten Morgen ein. Die Besitzerin der Schildkröte Kalle aus Groß Ippener war am Telefon. Sie berichtete, dass das Schildkröten-Männchen ein notorischer Ausbrecher sei. Der Grund: Beziehungsprobleme mit seiner Partnerin. Bei früheren Ausflügen war Kalle aber immer in der Nähe geblieben. Daher war sie erstaunt über die „weite” Strecke bis zur A1 und sagte der Polizei zu, dass Ausbrüche in Zukunft nicht mehr möglich sein sollen. (mp)