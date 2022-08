Plötzlich stand das Auto im Wohnzimmer: 91-Jährige im Sessel angefahren

Schwerer Unfall in Bad Bevensen (Landkreis Uelzen): Eine 60 Jahre alte Fahrerin hat am Montag beim Ausparken die Kontrolle über ihren Mazda verloren – und ist in das Wohnzimmer eines Seniorenheims gekracht. Eine 91-jährige Bewohnerin wurde in ihrem Sessel erfasst und schwer verletzt.

Laut Polizei wollte die Mazda-Fahrerin gegen 16 Uhr aus einer Parklücke an der Albert-Schweitzer-Straße fahren, als sie aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle verlor. Das Fahrzeug beschleunigte nach vorne, stieß zwei Altkleidercontainer zur Seite und fuhr dann über den Parkplatz und die Straße. Dort ging es dann durch eine Hecke, den Vorgarten der Seniorenwohnanlage sowie die Terrassentür der Erdgeschosswohnung, wo die Fahrt im Wohnzimmer endete.

Norden: Auto rast in Altenheim – 91-Jährige schwer verletzt

Die 91 Jahre alte Bewohnerin wurde dabei samt Sessel erfasst. „Sie erlitt schwere Verletzungen“, sagte Polizeisprecher Kai Richter. Demnach konnte sich ein weiterer Bewohner (75) durch einen Hechtsprung retten und blieb unverletzt. Die Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß in ihrem Wagen einklemmt und erlitt leichte Verletzungen.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro.

Neben der Polizei waren Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der Rettungsdienst im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. (mp)