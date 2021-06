Park-Chaos: Pkw blockieren Strand-Zufahrt – Autofahrer uneinsichtig

Bassenfleth –

Am Pfingstmontag besuchten zahlreiche Menschen den Bassenflether Strand (Landkreis Stade). Dabei ignorierten viele Autofahrer die geltenden Parkregelungen und blockierten Rettungsdienst- und Feuerwehreinfahrten. Das sorgte für einen mehrstündigen Polizeieinsatz.

Wie die Polizei berichtet, kam es auf den Parkflächen und den Straßen am Deich zu mehreren Parkvergehen. Laut Polizei hielten sich viele Autofahrer nicht an die geltenden Regelungen und ignorierten Halteverbote. Zudem wurden Radwege zugeparkt, so dass Fahrradfahrer auf die Fahrbahn ausweichen mussten.

Durch die zugeparkten Straßen hatte es unter anderem ein Rettungswagen im Einsatz schwer, durchzukommen. Das Ausweichen in freie Parkbuchten war ebenfalls nicht möglich.

Falschparker am Strand in Stade: Mehrere Polizeistreifen im Einsatz

Mehrere Streifenwagen der Polizei waren zwischen 14.30 Uhr und 18 Uhr im Einsatz, um das zuständige Ordnungsamt zu unterstützen und die Situation vor Ort in den Griff zu bekommen. Die Beamten forderten mehrere, teilweise auch uneinsichtige Personen auf, ihre falsch geparkten Fahrzeuge zu entfernen.

Etwa 30 Ordnungswidrigkeiten wegen Falschparkens wurden ausgesprochen. Zudem wurden laut Polizei etwa 20 Fahrzeuge abgeschleppt. Für die Durchführung der Maßnahmen war die Straße „Bassenfleth“ zeitweise komplett gesperrt. (maw)