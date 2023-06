Dramatischer Autounfall: Zwei Schwerverletzte – Beifahrer stirbt

Drama im Landkreis Emsland: Am Samstagabend ist ein 34 Jahre alter Mann bei einem schweren Autounfall In Papenburg tödlich verunglückt. Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt.

Laut Feuerwehr war der Fahrer eines weißen Toyota gegen 19.54 Uhr im Stadtteil Bokel unterwegs, als er aus zunächst unbekannter Ursache beim Abbiegen nach links von der Straße abkam und frontal gegen einen Baum krachte.

H3Yℹ️ Eingeklemmte Person nach Verkehrsunfall️ Samstag, 10.06.2023; 19:54 Uhr Zu einem schweren Verkehrsunfall… Posted by Feuerwehr Papenburg Untenende on Sunday, June 11, 2023

Der 34-jährige Beifahrer erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Der 33-jährige Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und ein Hubschrauber brachte den 47-jährigen Verletzten in eine Klinik.

Im Zuge der Rettungsmaßnahmen habe sich zudem ein Brand am Unfallfahrzeug entwickelt, der aber gelöscht werden konnte. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an. (mp/dpa)