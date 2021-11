In der Nacht auf Sonntag zog die Polizei in Winsen (Luhe) mehrere Zweiradfahrer aus dem Verkehr. Für ein Pärchen auf E-Scootern wird es dabei richtig teuer.

Gleich vier Zweiradfahrer hatte die Winsener Polizei in der Nacht zu Halloween von ihren Fahrzeugen geholt. Alle hatten Alkohol getrunken und waren trotzdem auf den Sattel, beziehungsweise den Roller gestiegen.

Angetrunkenes E-Scooter Pärchen muss 500 Euro Bußgeld zahlen

Gegen 5:30 Uhr fuhr etwa ein Pärchen auf E-Scootern durch die Winsener Bahnhofstraße. Die beiden Rollerfahrer Anfang 30 hatten 0,54 und 0,68 Promille. Dadurch müssen sie jetzt mit Bußgeldern in Höhe von 500 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Führerscheinentzug rechnen.

Morgenpost – der Newswecker der MOPO

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihn jeden Morgen die wichtigsten Meldungen des Tages. Erhalten Sie täglich Punkt 7 Uhr die aktuellen Nachrichten aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Außerdem hielt die Polizei um 21.40 Uhr einen 62-jährigen Pedelec-Fahrer in Tönnhausen mit 2,27 Promille an. Dazu kam ein 33-Jähriger, der in Hunden gegen ein Uhr mit seinem Fahrrad fuhr, obwohl er Alkohol im Wert von 2,47 Promille konsumiert hatte. Er fiel schon vor der Kontrolle durch Schlangenlinien auf. Beide Radler mussten eine Blutprobe abgeben und erhielten eine Strafanzeige. (mp)