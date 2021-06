Ohne Führerschein: 14-Jähriger fährt Auto – Erklärung der Eltern ist abenteuerlich

Diepholz –

Ein 14-Jähriger wurde am Freitag in Lembruch (Niedersachsen) von der Polizei erwischt. Er wurde fahrend in einem Auto gestoppt. Als die Beamten den jungen Mann bei den Eltern ablieferten, sorgten die mit ihrer Erklärung für die Mini-Spritztour für weiteres Kopfschütteln.

Am Freitagabend war der 14-Jährige mit dem Wagen der Eltern unterwegs. Wohl auf einer kurzen Strecke, aber eben ohne Fahrerlaubnis, klar. Die Polizisten wurden auf den Fahrer aufmerksam, hielten ihn an und lieferten ihn daheim ab.

Die Familie wurde über den weiteren Verlauf des Verfahrens aufgeklärt. Beide Elternteile lieferten dann laut Polizei eine abenteuerliche Erklärung für das unerlaubte Fahren ihres Sohnes: Der Junge könne ja Auto fahren, da er immer mal wieder auf dem eigenen Firmengelände üben würde.

Die Eltern wussten Bescheid über die Spritztour des Sohnes

Die Eltern wussten außerdem Bescheid darüber, dass ihr Sohn ein kurzes Stück mit dem Pkw auf der Straße fahren würde. Auch gegen den Fahrzeughalter wurde deshalb ein Strafverfahren eingeleitet – wegen Duldung der Fahrt eines 14-Jährigen. (se)