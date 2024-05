Steinwürfe auf Flüchtlingsunterkunft – Suche nach Tätern

Nach Steinwürfen auf eine Flüchtlingsunterkunft in Braunschweig sucht die Polizei mit einem Zeugenaufruf nach den Tätern. Bisher gebe es keine Spur zu den Steinewerfern, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Der ermittelnde Staatsschutz habe daher bereits am Sonntagabend einen Zeugenaufruf gestartet.

Unbekannte warfen die Steine in der Nacht auf Sonntag. Die Täter sollen sich dabei auch rassistisch geäußert haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie seien anschließend unerkannt geflohen. Nach bisherigen Ermittlungserkenntnissen handelt es sich um mindestens fünf Täter, die sich auch ein Wortgefecht mit den Bewohnern der Unterkunft geliefert haben sollen. Verletzte gab es demnach nicht.

Das könnte Sie auch interessieren: Eklat an Elite-Internat im Norden: Schüler schmettern Nazi-Parolen – wie im „Pony“

Polizisten hätten unmittelbar nach der Tat nach den Tätern gefahndet, jedoch ohne Erfolg. Die Beamten hoffen nun unter anderem auf Hinweise von Besuchern eines Schützenfestes, das gleichzeitig in der Nähe stattfand. (dpa/mp)