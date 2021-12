Fast wie in in dem Weihnachtsfilm „Kevin allein in New York“: In Bad Bentheim haben Eltern ihre dreijährige Tochter auf dem Weg zu einem Verwandtenbesuch am Bahnhof zurückgelassen.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag mitteilte, hatten sie das Mädchen wohl in der Hektik des Einstiegs am Bahnhof Bad Bentheim vergessen.

Bad Bentheim: Eltern vergessen kleines Kind an Bahnhof

Die Familie war mit drei weiteren Kindern und mehreren Taschen Gepäck unterwegs gewesen. Die Eltern meldeten den Vorfall am Freitag umgehend dem Zugbegleiter, dieser verständigte die Polizei.

Nahezu zeitgleich nahm eine Streife das verängstigte Mädchen nach dem Hinweis eines Zeugen bereits zu sich. Das Kind wurde von der Polizei zum Bahnhof Schüttorf gefahren, wo die sichtbar erleichterten Eltern und Geschwister warteten. (mp/dpa)