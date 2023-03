Baby tot in Wohnung gefunden – Mutter war im Krankenhaus

Drama in Niedersachsen: Die Polizei hat ein neugeborenes Kind tot in einer Wohnung in Celle gefunden.

Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, war am Montagabend eine junge Frau mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Es stellte sich heraus, dass sie kurz zuvor entbunden hatte. Auf die Frage nach dem Verbleib des Kindes sagte sie, dass sie jemanden beauftragt habe, es an einer Babyklappe abzugeben.

Weil es darauf aber keine Hinweise gab, durchsuchten Beamte die Wohnung der Mutter. Dort wurde das Kind leblos gefunden. Die Staatsanwaltschaft Lüneburg ermittele in dem Fall, hieß es. (dpa/mp)