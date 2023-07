Hönau-Lindorf – noch bis vor wenigen Tagen kannte den Ort niemand. Inzwischen aber ist der Name des Dorfes, das zu Bremervörde (Landkreis Rotenburg/Wümme) gehört, in aller Munde. Grund: der Turm der alten Feuerwache, auf dem ein Hakenkreuz prangt. Die Einwohner sind von der zweifelhaften Popularität genervt. Denn die neue Bekanntheit des Örtchens hat einen unangenehmen Nebeneffekt.

Hönau-Lindorf – noch bis vor wenigen Tagen kannte den Ort niemand. Inzwischen aber ist der Name des Dorfes, das zu Bremervörde (Landkreis Rotenburg/Wümme) gehört, in aller Munde. Grund: der Turm der alten Feuerwache, auf dem ein Hakenkreuz prangt. Sogar von weiter her reisen Menschen an. Die Einwohner sind von der zweifelhaften Popularität genervt. Und reagieren gereizt, wenn Autos von auswärts auftauchen und sich die Fahrer nach dem Weg zum „Hakenkreuz-Haus“ erkundigen.

Die „Bremervörder Zeitung“ schreibt, seit dem Artikel in der MOPO seien „bereits mehrere Personen an der Kreisstraße aus ihren Autos gestiegen, um den Turm zu fotografieren“. Einer dieser Schaulustigen berichtet, er habe sich bei Passanten erkundigen wollen, wo genau das „Hakenkreuz-Haus“ zu finden sei – und sei unfreundlich abgefertigt worden. Menschen in Hönau-Lindorf reagieren ungehalten und verdrehen die Augen, wenn sie auf das Thema angesprochen werden.

Die alte Feuerwache in Hönau-Lindorf: Aktuelle Fotos zeigen, dass das Hakenkreuz schemenhaft immer noch erkennbar ist – trotz einer Übermalaktion der Dorf-Bürgermeisterin.

Der Unmut könnte noch größer werden, denn wie jetzt bekannt wird, ist noch gar nicht abzusehen, wann das Geld bereitsteht, das nötig ist, um das Dach der alten Feuerwache zu sanieren und damit das Hakenkreuz zu beseitigen. Denn im Widerspruch zu den Auskünften, die die MOPO noch vor etwas mehr als einer Woche erhielt, sind die fraglichen Mittel laut „Bremervörder Zeitung“ nicht mal beantragt. Das soll erst im Herbst erfolgen. Das Geld aus einem Dorfverschönerungs-Programm des Landes steht dann nicht vor Frühjahr 2024 zur Verfügung – wenn überhaupt. Im Ort gibt es bereits Mutmaßungen, vor 2025 werde gar nichts geschehen.

Schon vor 25 Jahren war das Hakenkreuz Gegenstand von Diskussionen

Zum Hintergrund: Die alte Feuerwache von Hönau-Lindorf ist 1936 erbaut worden, also drei Jahre nach Beginn der Nazi-Diktatur. Von Anfang an war das Dach mit dem Hakenkreuz versehen. Die Alliierten haben das NS-Symbol nach 1945 dann zwar übermalt – aber diese Maßnahme hat das Problem ganz offensichtlich nicht dauerhaft gelöst.

Die MOPO berichtete am 23. Juni über das „Hakenkreuz-Haus“ und hat dadurch viel Staub aufgewirbelt. Inzwischen haben alle örtlichen Zeitungen das Thema aufgegriffen. Spannend ist vor allem ein Bericht der „Bremervörder Zeitung“, der die Überschrift trägt: „Von der Geschichte eingeholt“. Autor Theo Bick weist darauf hin, dass das Hakenkreuz am Turm der alten Feuerwache schon 1997 Gegenstand von Diskussionen gewesen sei. Als Beleg druckt Bick ein Foto ab, das die Feuerwache zeigt, wie sie zu jener Zeit aussah. Von wegen, durch abblätternde Farbe ist das Nazi-Symbol erst seit kurzem wieder sichtbar… Schon vor 25 Jahren war es deutlich zu erkennen.

Panische Mal-Aktion der Dorfbürgermeisterin wird nun schwer kritisiert

Warum sich jahre-, besser: jahrzehntelang niemand im Ort an dem Nazi-Zeichen störte – ein Mysterium, für das selbst die Einwohner keine Erklärung haben. Man sei halt damit aufgewachsen, habe gar nicht mehr so richtig hingeguckt, heißt es. Seit 2006 gehört das Haus dem örtlichen „Club der Urgemütlichkeit“, und all die Zeit fanden die 230 Mitglieder nichts dabei, Feste in einem Gebäude zu feiern, das das Zeichen des Nationalsozialismus am Turm trägt. Niemand sagte was, alle schwiegen – bis im vergangenen Jahr ein Unbekannter Anzeige erstattete und damit den Stein ins Rollen brachte.

Dorfbürgermeisterin Bianka Grieschow-Pülsch (53, CDU) CDU Niedersachsen Dorfbürgermeisterin Bianka Grieschow-Pülsch (53, CDU)

Als jetzt die MOPO das Thema aufgriff, reagierte Dorfbürgermeisterin Bianka Grieschow-Pülsch (CDU) panisch. Um zu verhindern, dass das 100-jährige Jubiläum des örtlichen Sportvereins überschattet wird und der Ort ins Gerede kommt, ergriff sie in einer Nacht- und Nebelaktion die Eigeninitiative und mobilisierte Helfer, die mit ihr gemeinsam das Hakenkreuz übermalten. Das war vor rund zehn Tagen. Inzwischen wird deutlich: Die Aktion scheint nach hinten losgegangen zu sein, denn für ihren Aktionismus wird Grieschow-Pülsch inzwischen schwer kritisiert.

Andreas Ehresmann leitet die NS-Gedenkstätte Sandbostel. In der niedersächsischen Gemeinde Sandbostel im Landkreis Rotenburg (Wümme) befand sich das Kriegsgefangenenlager Stalag XB, das 1945 als Auffanglager für Häftlinge des KZ Neuengamme diente.

Und zwar von allen Seiten. Die einen sagen, das Hakenkreuz sei sogar noch besser zu sehen als vorher, es strahle regelrecht im Sonnenlicht. Die anderen finden – darunter Andreas Ehresmann von der NS-Gedenkstätte Sandbostel –, es sei der völlig falsche Weg, das Hakenkreuz zu beseitigen. Ehresmann & Co. glauben, es wäre viel besser, der Ort würde das Hakenkreuz nutzen, um sich in Projekten und Diskussionsrunden mit der eigenen NS-Geschichte auseinanderzusetzen. Der Vorschlag, das Nazi-Symbol etwa mit einer Friedenstaube zu kombinieren, steht im Raum.

Der Ausgang dieser Diskussion ist noch ungewiss. Sicher ist nur eins: Solange sich die lokalen Granden nicht entscheiden, werden weiter Schaulustige kommen. Bei den Hönau-Lindorfern liegen schon jetzt die Nerven blank.