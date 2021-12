Bei einem Feuer in einem Supermarkt in Drochtersen (Kreis Stade) ist am 1. Weihnachtstag ein Millionenschaden entstanden. Im Markt hatte ein technischer Defekt an den Kühltruhen für einen Schwelbrand und starke Rauchentwicklung gesorgt.

Laut Polizei wurden die Einsatzkräfte gegen 19.15 Uhr alarmiert. Die automatische Brandmeldeanlage eines REWE-Markts an der Drochterser Straße hatte ausgelöst. Sofort rückten zwei Löschzüge und mehrere Streifenwagen an. Am Einsatzort angekommen, stellten die Beamten eine starke Rauchentwicklung im Supermarkt fest. Um in das Innere zu gelangen, musste die Tür gewaltsam geöffnet werden.

Drochtersen: Supermarkt stark verqualmt

Unter Atemschutz erkundeten Feuerwehrwehrmänner die Ursache der starken Qualmbildung. An den Kühltruhen hatte ein technischer Defekt für einen Schwelbrand mit erheblicher Auswirkung gesorgt.

Im Markt hatten Kühltruhen Feuer gefangen.

Den Brand hatten die Retter nach gut 40 Minuten unter Kontrolle gebracht. Dennoch entstand durch Qualm und Ruß erheblicher Sachschaden. Ersten Polizeiangaben zufolge beläuft sich der auf rund eine Million Euro.