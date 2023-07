Radfahrer stürzt Böschung hinunter – Polizei macht schreckliche Entdeckung

In Buxtehude ist es zwischen Freitag und Samstag zu einem schrecklichen Unglück gekommen. Dabei wurde ein Radfahrer tödlich verletzt. Seine Leiche wurde erst Stunden später entdeckt.

Laut bisheriger Ermittlungen der Polizei sei ein 54-Jähriger zwischen Freitagabend (22 Uhr) und Samstagvormittag (10.20 Uhr) auf einem Rad auf der Halepaghenstraße unterwegs gewesen. In Höhe der Hansestraße hatte er die Fahrbahn an der dortigen Ampelanlage überquert, um dann auf dem Geh- und Radweg in Richtung Hafenbrücke weiterzufahren.

Buxtehude: Toter Radfahrer in Fluss entdeckt

Aus ungeklärter Ursache kam er links vom Weg ab und stürzte eine Böschung hinunter in die Este. Am Samstagmorgen meldeten Passanten ein dort liegendes, herrenloses Fahrrad. Polizisten rückten an und entdeckten den Radfahrer im Fluss treibend. Jede Hilfe kam für ihn zu spät, der Notdienst konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Wann und warum der Mann verunglückt ist, ist derzeit noch unklar und wird ermittelt. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die den Radfahrer noch gesehen haben. Hinweise nehmen die Beamten unter Tel. 04161-647115 entgegen.