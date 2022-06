Nahe Hamburg: Radfahrer nachts tot auf Landstraße entdeckt

Tragischer Vorfall in bei Balje (Landkreis Stade). Hier ist am Samstagmorgen ein toter Radfahrer auf einer Landstraße entdeckt worden. Die Leiche hatte bereits mehrere Stunden am Straßenrand gelegen.

Die Beamten wurden gegen 5.20 Uhr zur Landstraße 111 kurz vor der Ortschaft Balje gerufen. Hier hatte ein Autofahrer einen leblosen Mann neben einem Fahrrad entdeckt. Ein hinzu gerufener Notarzt versuchte, den Radfahrer zu reanimieren. Vergeblich.

Balje: Radfahrer tot auf Landstraße entdeckt

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, sei der Mann vermutlich bereits gegen 3 Uhr infolge einer plötzlich aufgetretenen Erkrankung vom Rad gefallen. Der Sturz sei nicht ursächlich für den Tod gewesen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.