Nahe Hamburg: Kind von Auto erfasst und schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Stade ist am Donnerstagmorgen ein Kind schwer verletzt worden. Ein Notarzt versorgte das Mädchen, danach wurde es in eine Klinik gebracht.

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Unfall gegen 11.40 Uhr auf der Harburger Straße ereignet. Zu diesem Zeitpunkt war eine 20-jährige Frau in ihrem Toyota unterwegs, als ein elfjähriges Mädchen unvermittelt auf die Straße lief.

Mädchen schwer verletzt in Klinik

Die 20-Jährige versuchte noch, mit einer Vollbremsung eine Kollision mit der Schülerin zu verhindern, jedoch vergeblich. Das Mädchen wurde angefahren und schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei bestand jedoch keine Lebensgefahr. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.