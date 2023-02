Nahe Hamburg: BMW kracht in Haus – ein Toter und drei Schwerverletzte

In Buxtehude (Landkreis Stade) ist es am Samstagabend zu einem äußerst schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein BMW war von der Straße abgekommen und in die Mauer eines Wohnhauses gerast. Vier Insassen wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt. Der Beifahrer verstarb wenig später im Krankenhaus.

Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 23 Uhr. Ein mit vier Personen (24/25/29/33) besetzter BMW soll mit stark überhöhter Geschwindigkeit im Schützenhofweg unterwegs gewesen sein. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Auto von der Straße ab und krachte gegen ein Wohnhaus. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst rückten mit einem Großaufgebot an. Darunter zwei Notärzte.

Feuerwehr befreit vier Insassen aus dem Wrack

Die Retter befreiten die Insassen mit der hydraulischen Rettungsschere aus dem Wrack. Bei zwei der Geretteten bestand Lebensgefahr, alle kamen in umliegenden Krankenhäuser. Für den 24 Jahre alten Beifahrer kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er erlag in der Klinik seinen schweren Verletzungen.

Die Bewohner des Hauses mussten das Gebäude verlassen, weil befürchtet wird, das die Statik durch den Aufprall beschädigt wurde. Ob es einsturzgefährdet ist, soll am Sonntag geprüft werden.