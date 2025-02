Nahe Hamburg: Betrunkener 20-Jähriger fährt im Nebel teuren SUV zu Schrott

In Mulsum (Landkreis Stade) hat ein schwerer Verkehrsunfall am Samstagmorgen Großalarm bei den Rettungskräften ausgelöst. Ein junger Autofahrer war mit einem SUV im dichten Nebel gegen einen Baum gekracht. Das Rettungssystem im Fahrzeug löste den Notruf aus.

Gegen 7.35 Uhr ging ein Notruf vom E-Call eines Fahrzeugs bei der Rettungsleitstelle ein. Anhand der GPS-Daten konnte ein Unfall an der Schierler Straße ermittelt werden. Weil zum Fahrer kein Kontakt bestand, rückten 45 Rettungskräfte an. Am Einsatzort entdeckten sie einen VW Touareg, der gegen einen Baum gekracht war.

Fahrer war betrunken – Führerschein sichergestellt

Der Fahrer, ein 20-Jähriger, war ansprechbar und wurde von einem Notarzt versorgt und kam danach in eine Klinik. Laut Polizei war er im Nebel von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Weil bei ihm Alkoholgeruch festgestellt wurde, musste er pusten. Das Ergebnis: 2,0 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt.