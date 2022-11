Nahe Hamburg: Jagd-Spiel mit Pferden läuft aus dem Ruder

In Sahrendorf (Landkreis Harburg) ist am Samstag eine Schleppjagd aus dem Ruder gelaufen. Ein Pferd versank samt Reiter in einem Graben. Am Ende kam die Feuerwehr, um das Tier zu retten.

Laut Freiwilliger Feuerwehr hatte der „Hamburger Schleppjagdverein“ zu der Veranstaltung eingeladen. Bei einer solchen Jagd wird auf einem Pferd ein Behältnis mit einem Duftstoff (oftmals Fuchskot) befestigt, der tröpfchenweise zur Fährte für die Hunde wird.

Feuerwehr rückt an und rettet das Pferd

Bei dieser Verfolgung sei laut des Sprechers ein Pferd samt Reiter in einen Nebenarm des Flüsschen Schmale Aue gestürzt. Das Tier konnte sich nicht aus eigener Kraft befreien. Die Feuerwehr kam. Nach gut einer Stunde hatten die Retter das Pferd auf festen Untergrund gebracht. Der Reiter blieb unverletzt.